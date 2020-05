Sicherheitsbehörden sorgen sich um Unterwanderung der Corona-Demos

Nachrichtenarchiv - 17.05.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach Erkenntnissen der deutschen Sicherheitsbehörden versuchen Rechtsextreme die Proteste gegen die Corona-Beschränkungen gezielt zu unterwandern. Verfassungsschutz-Präsident Haldenwang sagte der "Welt am Sonntag", ähnlich wie bei der Flüchtlingskrise 2015 bestehe auch jetzt die Gefahr, dass Rechtsextremisten sich mit ihren Feindbildern und staatszersetzenden Zielen an die Spitze der Corona-Demonstrationen stellen. Ähnliche Aussagen kommen vom Bundeskriminalamt. Eine Sprecherin sagte in der "FASZ", es sei zu erkennen, dass Rechtsextreme die aktuelle Situation für ihre Propagandazwecke zu instrumentalisieren". Auch zahlreiche Politiker zeigen sich besorgt: NRW-Innenminister Reul sprach von "Wölfen im Schafspelz", die versuchten in die Mitte der Gesellschaft zu schleichen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2020 18:00 Uhr