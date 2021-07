Sicherheitsbehörden sehen sich für Cyberangriffe auf Bundestagswahl gerüstet

Nachrichtenarchiv - 14.07.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Sicherheitsbehörden in Deutschland rüsten sich vor der Bundestagswahl gegen Cyberangriffe, Propaganda und Desinformation. Bundesinnenminister Seehofer sagte, es gehe vor allem darum, den Wahlkampf vor dem illegitimer Einflussnahme zu schützen. Im Falle von Problemen werde das Innenministerium alle zugelassenen Parteien informieren. Verfassungsschutzpräsident Haldenwang betonte mit Blick auf extremitistische Aktivitäten von rechts und links, man müsse darauf achten, dass es nicht zum Aufschaukeln zwischen rechter und linker Gewalt komme. Das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik hat laut Präsident Schönbohm umfangreiche Maßnahmen gegen Cyberangriffe in die Wege geleitet. Er forderte alle Beteiligten auf, diese zu nutzen. Bundeswahlleiter Thiel unterstrich die hohe Transparenz bei Wahlen in Deutschland und betonte auch die Sicherheit der Briefwahl.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2021 12:00 Uhr