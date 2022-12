Sicherheitsbehörden haben Reichsbürger-Gruppe seit Frühjahr beobachtet

Nachrichtenarchiv - 07.12.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundespräsident Steinmeier hat sich besorgt über die mutmaßlichen Umsturzpläne sogenannter Reichsbürger geäußert. Bei einem Besuch im sächsischen Freiberg sagte Steinmeier, er kenne das, was den Ermittlern vorliege, noch nicht im Detail. Es sei allerdings ein neues Niveau. Verfassungsschutz-Präsident Haldenwang warnte im Zusammenhang mit den Festnahmen von einer "gewaltbereiten Mischszene". Im ZDF erklärte er, man habe die Gruppe bereits seit dem Frühjahr dieses Jahres beobachtet. Die deutschen Sicherheitsbehörden hätten die Lage jederzeit unter Kontrolle gehabt. Die Bundesanwaltschaft hatte am Morgen 25 Verdächtige in elf Bundesländern sowie in Italien und Österreich festnehmen lassen. Die Beschuldigten sollen eine terroristische Vereinigung gebildet haben, die mutmaßlich den Umsturz des politischen Systems in Deutschland vorbereiten wollte. Laut ARD-Informationen sitzen 19 Beschuldigte mittlerweile in Untersuchungshaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2022 21:00 Uhr