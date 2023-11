Sicherer Fluchtkorridor im Gazastreifen offenbar gescheitert

Ramallah: US-Außenminister Blinken hat bei seinen Vermittlungsbemühungen im Nahen Osten einen unangekündigten Zwischenstopp im Westjordanland eingelegt. Dort ist er mit Palästinenserpräsident Abbas zusammengetroffen. Blinken hatte kürzlich gesagt, er wolle sich dafür einsetzen, dass die palästinensische Fatah von Abbas in Gaza die Kontrolle übernimmt - wenn Israel dort die Strukturen der Hamas-Terroristen zerstört habe. Die israelische Armee hatte für heute Vormittag im Gazastreifen wieder einen sicheren Fluchtkorridor angekündigt, über den Zivilisten aus dem Norden in den Süden gelangen sollten. Nach Angaben unseres Korrespondenten in Tel Aviv hat es aber entlang dieser Route weiterhin Angriffe von beiden Seiten gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2023 13:00 Uhr