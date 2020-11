Sibler räumt "logische Brüche" bei Corona-Maßnahmen ein

Nachrichtenarchiv - 12.11.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns Kunstminister Sibler zeigt Verständnis für die Kritik vieler Kulturschaffender an den Corona-Maßnahmen. Im BR Fernsehen sprach Sibler gestern Abend von einer Abwägungsentscheidung, bei der es durchaus logische Brüche geben könne. Der CSU-Politiker kündigte an, dass die sogenannte Novemberhilfe des Bundes spätestens in zwei Wochen beantragt werden kann. Das gilt laut Sibler auch für das bayerische Kulturpaket, mit dem die Staatsregierung selbstständige Künstler, aber auch Techniker mit 1.180 Euro zusätzlich im Monat unterstützen will. Die Betroffenen kritisieren, dass die Hilfen viel zu spät kommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2020 07:00 Uhr