Sibler kündigt 3G-Stichprobenkontrollen an Unis an

Das Wetter in Bayern: bewölkt und in Alpennähe vereinzelt Regen; später kommt hin und wieder die Sonne durch bei Höchstwerten zwischen 12 und 17 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 7 Grad. In den kommenden Tagen nach örtlichem Nebel trocken und vor allem am Donnerstag oft sonnig. Im Wochenverlauf wieder etwas wärmer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2021 11:00 Uhr