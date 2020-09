Sibler ist für Verlegung von Landesausstellung nach Regensburg

Altmaier will mit neuem EU-Klimaziel auch Schutz der Wirtschaft klären

Berlin: Der Bundestag hat sich am Vormittag mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit befasst. Bundeswirtschaftsminister Altmaier forderte, bei den Verhandlungen über das neue EU-Klimaschutzziel für 2030 auch zu klären, wie die Wirtschaft in der Europäischen Union vor Belastungen geschützt werden kann, die damit verbunden sind. Das seien siamesische Zwillinge, so Altmaier. Nach dem Willen der EU-Kommission soll der Ausstoß von Treibhausgasen in den kommenden 10 Jahren um 55 statt bisher 40 Prozent gegenüber 1990 reduziert werden. - Am Abend will der Bundestag die Kfz-Steuerreform verabschieden. Für neue Autos mit hohem Spritverbrauch soll die Steuer ab 2021 steigen. Kritik kommt von den Grünen. Mit der Reform werde die Bundesregierung den Umstieg auf saubere E-Autos oder sparsamere Pkw kaum beschleunigen, sagte Grünen-Fraktionsvize Krischer.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2020 14:00 Uhr