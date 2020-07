Sibler: Im Herbst mehr Präsenzlehre an den Unis

Nachrichtenarchiv - 29.07.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: An den Unis und Hochschulen im Freistaat ist zum Wintersemester wieder mehr Präsenzlehre erlaubt. Bis zu 200 Studierende dürfen laut Wissenschaftsminister Sibler ab Herbst an Lehrverstaltungen vor Ort teilnehmen. Voraussetzung ist nach seinen Worten, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern während der Veranstaltung eingehalten wird. Wo dies nicht möglich ist, etwa in den Gebäudegängen, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird. In Lehrräumen ist dies nicht notwendig. Sibler sagte, er wolle zurück zu mehr Normalität an Bayerns Hochschulen. Bislang sind lediglich Seminare mit maximal 30 Teilnehmern an Hochschulen erlaubt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2020 16:00 Uhr