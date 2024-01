Shiffrin gewinnt Nachtslalom in Flachau

Flachau: Mikalea Shiffrin aus den USA hat den Nachtslalom in Tirol gewonnen. Lena Dürr aus Germering. Im Nachtslalom in Flachau musste sie sich mit Platz 15 begnügen - gewonnen hat Mikaela Shiffrin aus den USA. Auf die Plätze zwei und drei kamen die Slowakin Petra Vlhova und Sara Hector aus Schweden. Lena Dürr aus Germering, die in dieser Saison schon vier Mal auf dem Podest stand, wurde 15te. Bei den Snowboardern hat Ramona Hofmeister ihre Topform bestätigt. Sie gewann den Parallelslalom in Bad Gastein und feierte damit den vierten Sieg im fünften Rennen des Winters.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 17.01.2024 05:00 Uhr