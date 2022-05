Shanghai will strikte Corona-Maßnahmen weiter lockern

Französische Medien kritisieren Chaos beim CL-Finale

Paris: Nach dem Champions League-Finale wächst in Frankreich die Kritik an der Organisation und am Vorgehen der Polizei. Die Zeitung "Le Figaro" schreibt von einem "beschämenden Abend im Stade de France". Die Zwischenfälle hätten ein katastrophales Bild von Frankreich in Europa hinterlassen. Wegen massiver Probleme beim Einlass hatte sich der Anpfiff des Finales um mehr als eine halbe Stunde verzögert. Die Polizei setzte Tränengas ein. Innenminister Darmanin verwies auf Fans, die ohne gültige Tickets in das Stadion gedrängt hätten. Das Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool war ursprünglich in St. Petersburg angesetzt und kurzfristig nach Paris verlegt worden. Real gewann das Endspiel mit 1:0.

