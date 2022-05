Shanghai schließt wegen Corona U-Bahn-Netz jetzt komplett

Nachrichtenarchiv - 10.05.2022 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Shanghai: Im Kampf gegen Corona hat die chinesische Finanzmetropole ihr U-Bahn-System nun komplett geschlossen. Auch auf den letzten beiden Linien wurde der Betrieb jetzt eingestellt. Derweil begannen Teams in weißen Schutzanzügen, Wohnungen von Covid 19-infizierten Menschen zu desinfizieren. Zuvor hatten die Behörden die Menschen in einigen Vierteln angewiesen, wieder in ihren Wohnungen zu bleiben. Die Hoffnung der Stadtbevölkerung, dass der Lockdown trotz fallender Ansteckungszahlen nach mehr als einem Monat endet, hat sich damit nicht erfüllt. Zuletzt gab es in der Millionenmetropole etwa 3.000 Neuinfektionen pro Tag. - Schifffahrts-Experten erwarten, dass wegen des Lockdowns in Shanghai der Stau im größten Containerhafen der Welt die Lieferketten noch monatelang durcheinanderbringen wird. Dies wirkt sich auch weiterhin auf die deutsche Wirtschaft aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.05.2022 11:45 Uhr