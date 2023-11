Shakira räumt vor spanischem Gericht Steuerhinterziehung im Millionenhöhe ein

Barcelona: Die Pop-Sängerin Shakira hat vor einem spanischen Gericht Steuerhinterziehung in Millionenhöhe eingeräumt. Entgegen ihrer bisherigen Haltung erklärte sie, zwischen 2012 und 2014 mehr als 14 Millionen Euro an spanischen Steuern nicht gezahlt zu haben. Nun muss sie neben dieser Summe noch eine Strafe in bisher nicht bekannter Höhe zahlen. Andererseits vermeidet die Kolumbianerin eine drohende Haftstrafe von mehr als acht Jahren. Shakira hatte bisher argumentiert, sie habe in dieser Zeit größtenteils auf den Bahamas gelebt und sei daher in Spanien nicht steuerpflichtig gewesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2023 17:00 Uhr