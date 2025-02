Sexualstraftaten erschüttern während Karneval Köln und Düsseldorf

Köln: Rund um die Karnevalsfeiern in Köln sind nach Angaben der Polizei zwei Frauen vergewaltigt worden. Die Taten ereigneten sich zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen. Tatort war in beiden Fällen eine mobile Toilette. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Außerdem wurde die Düsseldorfer Polizei über zwei Fälle von sexueller Belästigung informiert. Diese Vorfälle wurden ebenfalls im Zusammenhang mit den Karnevalsfeiern gemeldet. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei hat verstärkte Präsenz angekündigt, um weitere Übergriffe zu verhindern und die Sicherheit während der Feierlichkeiten zu gewährleisten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.02.2025 14:45 Uhr