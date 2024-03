Servicepersonal streikt an Unikliniken

Würzburg: An den Unikliniken Würzburg, Erlangen und Regensburg tritt das Personal der Klinik Service GmbH heute in einen 48-stündigen Warnstreik. Deshalb dürfte es zu Engpässen bei der Reinigung, in der Spül-Küche und den Fahrdiensten kommen. Die Gewerkschaft Verdi verlangt, dass die Beschäftigten der ausgegliederten Service GmbH genaus so bezahlt werden wie diejenigen, die unter den Tarifvertrag der Länder fallen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2024 06:00 Uhr