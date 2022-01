Polizei nimmt mutmaßlichen Serieneinbrecher fest

Bundestag gedenkt der Opfer des Holocaust

Berlin: Am heutigen Holocaust-Gedenktag hat der Bundestag an die Opfer des NS-Regimes erinnert. Als Gastredner mahnte der israelische Parlamentspräsident Levy in der Gedenkstunde, die Demokratie als Lehre aus der Geschichte zu verteidigen. Es gelte, aus der Erinnerung auch eine Vision zu schaffen: "Eine Zukunft die auf den Werten der Demokratie, der Freiheit und der Toleranz basiert". Gemeinsame Aufgabe bleibe, kommende Generationen davor zu warnen, „andere zu hassen, nur weil sie anders sind“, so Levy. Die Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher beklagte, dass der Krebs des Antisemitismus' wieder erwacht sei - auch in Deutschland. Die Krankheit müsse so schnell wie möglich geheilt werden, so Auerbacher. Menschenhass sei etwas Schreckliches. Ihr innigster Wunsch sei die Versöhnung aller Menschen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2022 17:00 Uhr