Serie von Erdbeben erschüttert Santorini

Athen: Die griechische Insel Santorini ist von einer Serie von Erbeben erschüttert worden. Meldungen über größere Schäden oder Verletzte liegen aber nicht vor. Seismologen warnen vor weiteren Beben. In Santorini müssen alle Veranstaltungen in geschlossenen Räumen abgesagt werden. An den Küsten besteht Erdrutschgefahr. Morgen bleiben auch die Schulen geschlossen. Rund um die Vulkaninsel befinden sich unter der Meeresoberfläche weitere Vulkane sowie tektonische Platten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2025 17:00 Uhr