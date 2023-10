Serbischer Präsident verspricht Truppenrückzug von Kosovo-Grenze

Belgrad: Nach Vorwürfen der US-Regierung hat Serbiens Präsident Vucic angekündigt, die Truppenstärke an der Grenze zum Kosovo zu reduzieren. Vucic wies zudem die Darstellung zurück, an der Grenze zu der ehemals serbischen Provinz seien Artillerie, Panzer und Infanterie zusammengezogen worden. Im Kosovo ist es zuletzt immer wieder zu Spannungen gekommen. Am vergangenen Wochenende sollen pro-serbische Kämpfer auf Polizisten im Kosovo geschossen haben.

