Serbische Wasserballer gewinnen letzte Goldmedaille bei Olympia

Union streitet über Umgang mit Ungeimpften

Berlin: Im Umgang mit den Rechten von Geimpften und Ungeimpfen gibt es in der Union keine klare Linie. Aus Sicht von Unionsfraktionschef Brinkhaus schränken Nicht-Geimpfte das Leben von Geimpften ein. Die einen seien sauer auf die anderen, so Brinkhaus in der "Welt am Sonntag", denn sie hätten in Kauf genommen, dass es ihnen am Tag nach der Impfung teilweise nicht so gut gegangen sei. Trotzdem bekämen sie ihre Freiheiten nicht vollständig zurück. Er gehe davon aus, dass Hotels und Veranstalter künftig von den Menschen einen Impfnachweis verlangen werden. Dadurch werde der Druck auf die Ungeimpften zunehmen. Einen anderen Kurs verfolgt dagegen Unions-Kanzlerkandidat Laschet. Es dürfe nicht sein, dass Ungeimpfte am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilhaben können. Ein negativer Corona-Test sei genauso aussagekräftig wie eine Imfpung oder eine überstandene Infektion, so Laschet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2021 11:00 Uhr