Serbiens Star-Opernsängerin Milka Stojanovic ist tot

Belgrad: Die serbische Star-Sopranistin Milka Stojanovic ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Das berichteten serbische Medien unter Berufung auf das Nationaltheater in Belgrad. In ihrer langen Karriere von 1960 bis 1993 gastierte die Sängerin auf vielen bedeutenden Opernbühnen der Welt, darunter an der New Yorker Metropolitan Opera, dem Moskauer Bolschoi-Theater, der Wiener Staatsoper sowie in Deutschland. Besonders geschätzt wurden ihre Interpretationen der Titelrollen in Opern von Giuseppe Verdi. Bis zu ihrem Abschied von der Bühne war Stojanovic am Belgrader Nationaltheater engagiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2023 15:00 Uhr