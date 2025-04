Serbiens Präsident nominiert politisch unerfahrenen Arzt als neuen Regierungschef

Serbiens Präsident Vucic nominiert Quereinsteiger als Regierungschef: Der Medizinprofessor Djuro Matzut sei aufgrund seiner "beruflichen und persönlichen Qualitäten" für das Amt geeignet, so Vucic. Politische Erfahrung hat Matzut nicht. In Serbien protestieren seit Monaten Zehntausende gegen die politische Führung. Auslöser war der Einsturz eines Bahnhofsvordachs in der Stadt Novi Sad am 1. November, bei dem 16 Menschen ums Leben gekommen waren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.04.2025 10:45 Uhr