Serbiens Präsident kritisiert Annulierung von Djokovics Visum

06.01.2022 23:15 Uhr

Belgrad: Der serbische Präsident Vucic hat die Annulierung des Visums von Tennisprofi Djokovic nach dessen Ankunft in Australien scharf kritisiert. Er sprach von einer politischen Hetzjagd. Das serbische Außenministerium beschwerte sich zudem beim australischen Botschafter. In Belgrad demonstrierten hunderte Menschen gegen die drohende Abschiebung Djokovics. Der 34-Jährige wollte mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung für Ungeimpfte nach Australien einreisen. Die Grenzbeamten akzeptierten seine Unterlagen nicht und schickten ihn in ein Quarantäne-Hotel in Melbourne. Am Montag soll ein Gericht über Djokovics Abschiebung entscheiden. Übernächste Woche starten in Melbourne die Australian Open.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.01.2022 23:15 Uhr