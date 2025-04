Serbiens Parlament ernennt Macut zum neuen Regierungschef

Serbien hat eine neue Regierung: Das Parlament in Belgrad hat den Arzt und Universitätsprofessor Macut als neuen Ministerpräsidenten bestätigt. Er gilt als politisch unerfahren; Kritiker sehen darin einen Schachzug von Präsident Vucic, um sich an der Macht zu halten. In Serbien gibt es seit rund fünf Monaten die größten Anti-Regierungs-Proteste in der Geschichte des Balkanstaats.

