Serbien und Ungarn haben gewählt

Belgrad: In Serbien und in Ungarn haben die Bürger neue Parlamente gewählt. In Serbien waren die Wähler auch aufgerufen, den Staatspräsidenten direkt zu bestimmen, in Ungarn gab es zusätzlich ein Referendum zur Sexualerziehung. In Serbien kann Präsident Vucic mit einer zweiten Amtszeit rechnen. In Ungarn dürfte das Ergebnis knapper ausfallen. Die Fidesz-Partei von Ministerpräsident Orban lag zwar in den letzten Umfragen knapp vorn. Die Opposition hat aber erstmals ihre Kräfte gebündelt, sechs Parteien mit völlig unterschiedlicher politischer Ausrichtung traten mit gemeinsamen Kandidaten an. Sowohl in Serbien als auch in Ungarn wird erst im Lauf des Abends mit Ergebnissen gerechnet, die den Trend aufzeigen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.04.2022 20:00 Uhr