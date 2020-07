Serbien und Kosovo führen Gespräche fort

Nachrichtenarchiv - 12.07.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Serbien und das Kosovo unternehmen heute einen neuen Anlauf, ihren Konflikt zu lösen. Vorgestern hatten beide Staaten erstmals seit vielen Monaten wieder miteinander gesprochen. Für heute Vormittag ist nun eine zweite Videokonferenz vereinbart. Das Gespräch zwischen Serbiens Präsident Vucic und dem kosovarischen Ministerpräsidenten Hoti kommt auf deutsch-französische Vermittlung zustande. In einigen Tagen wollen sich die beiden Politiker auch persönlich treffen. Der Kosovo hatte sich 2008 von Serbien losgesagt - ein Schritt, den Belgrad bis heute nicht anerkennt. In der serbischen Hauptstadt kam es unterdessen erneut zu Protesten gegen die Corona-Beschränkungen, allerdings deutlich friedlicher als in den Tagen davor.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2020 08:00 Uhr