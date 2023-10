Serbien reduziert Truppen an der Grenze zum Kosovo

Belgrad: Die serbische Regierung hat die Truppen an der Grenze zum Kosovo reduziert, bleibt aber bei ihren Drohungen. Verteidigungsminister Vucevic sagte, sollte die Armee den Befehl erhalten, in die frühere serbische Provinz einzumarschieren, werde sie die Aufgabe erfolgreich durchführen. Laut Generalstab wurde die Truppenstärke von über 8000 auf fast die Hälfte zurückgefahren, nachdem es Kritik aus den USA und der EU gab. Auslöser der Spannungen war ein Angriff schwer bewaffneter Serben auf kosovarische Polizisten vor rund einer Woche. Die Regierung in Pristina warf Serbien vor, sie habe die Angreifer ausgebildet. Das wies die serbische Militärführung zurück.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2023 19:00 Uhr