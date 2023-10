Serbien meldet Festnahme des mutmaßlichen Drahtziehers des Angriffs im Nordkosovo

Belgrad: Nach einem tödlichen Angriff auf eine kosovarische Polizei-Patrouille vor gut einer Woche im Nordkosovo hat Serbien die Festnahme des mutmaßlichen Anführers gemeldet. Wie es aus dem Innenministerium heißt, ist der mutmaßliche Drahtzieher für 48 Stunden in Untersuchungshaft genommen und der Belgrader Staatsanwaltschaft übergeben worden. - Am Sonntag vor einer Woche hatte sich im Nordkosovo der schwerste Zwischenfall in der Region seit Jahren ereignet. Bei dem Angriff auf die Polizei-Patrouille war ein Polizist getötet worden. Später verschanzten sich etwa 30 bewaffnete Männer in einem serbisch-orthodoxen Kloster. Drei bewaffnete Serben wurden bei Schusswechseln mit der Polizei getötet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2023 17:45 Uhr