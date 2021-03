Serbien impft als erstes Land in Europa Flüchtinge gegen Corona

Nachrichtenarchiv - 27.03.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Belgrad: Serbien hat als erstes europäisches Land damit begonnen, Asylsuchende gegen das Coronavirus zu impfen. 500 Flüchltinge erhielten gestern in einer Unterkunft außerhalb von Belgrad ihre Spritze mit dem Vakzin von Astrazeneca. Eine Vertreterin des UN-Flüchtlingshilfswerks in Serbien sprach von einem sehr besonderen Tag, der zeige, wie Flüchtlinge in dem Balkanstaat miteinbezogen würden. In Serbien werden auch russische und chinesische Vakzine verimpft, die in der EU bislang nicht zugelassen sind.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.03.2021 01:00 Uhr