"September 5" ist zehn Mal für den Deutschen Filmpreis nominiert

Nominierungen für den Deutschen Filmpreis sind bekannt gegeben worden: Der Thriller "September 5" über das Olympia-Attentat 1972 in München wurde zehnmal nominiert - so oft wie keine andere Produktion. Ins Rennen geht unter anderem auch "In Liebe, Eure Hilde" über die NS-Widerstandskämpferin Hilde Coppi. Auch "Die Saat des heiligen Feigenbaums" hat Chancen auf die Goldene Lola für den besten Spielfilm. Der Deutsche Filmpreis wird im Mai in Berlin vergeben. -Er gehört zu den wichtigsten Auszeichnungen der Branche.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 17.03.2025 11:00 Uhr