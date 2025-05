"September 5" gewinnt Deutschen Filmpreis in Gold

In Berlin sind am Abend die Deutschen Filmpreise verliehen worden. Ausgezeichnet mit der Goldenen Lola wurde der Thriller "September 5" über das Olympia-Attentat 1972 in München. Insgesamt gewann der Film neun Preise, darunter Leonie Benesch für die beste weibliche Nebenrolle. Auch das Drehbuch, die Regie und der Schnitt wurden ausgezeichnet. Bei den Oscars in diesem Jahr war "September 5" für das beste Original-Drehbuch nominiert, ging aber leer aus. - Liv Lisa Fries wurde als beste Hauptdarstellerin geehrt, für ihre Rolle als NS-Widerstands-Kämpferin Hilde Coppi in dem Drama "In Liebe, Eure Hilde".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2025 23:00 Uhr