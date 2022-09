Separatistengebiete in der Ukraine stimmen über Beitritt zu Russland ab

Nachrichtenarchiv - 20.09.2022 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Die Menschen in den Separatistengebieten in der Ukraine sollen ab Ende der Woche über den Beitritt zu Russland abstimmen. Dabei handelt es sich um die selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk im Osten des Landes. Auch in Cherson und in den von Russland kontrollierten Teilen von Saporischschja im Süden der Ukraine wird abgestimmt. Die Referenden sollen am Freitag beginnen und bis Dienstag kommender Woche dauern. Sie gelten als Reaktion auf die jüngsten Erfolge der ukrainischen Armee über den russischen Gegner. Die Ukraine und der Westen verurteilten die geplanten Abstimmungen. So erklärte Bundeskanzler Scholz am Rande der UN-Generalversammlung in New York, es sei klar, dass diese - so wörtlich - Scheinreferenden nicht akzeptiert werden können. Denn sie seien vom Völkerrecht nicht gedeckt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2022 18:00 Uhr