Separatistengebiete in der Ukraine stimmen über Beitritt zu Russland ab

Kiew: Die pro-russischen Separatistengebiete in der Ukraine sollen in den kommenden Tagen über ihren Beitritt zu Russland abstimmen. Dabei handelt es sich um die selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk im Osten des Landes. Auch in Cherson und in den von Russland kontrollierten Teilen von Saporischschja im Süden der Ukraine wird abgestimmt.. Die Referenden sollen am Freitag beginnen und bis Dienstag kommender Woche dauern. Die Ukraine und die internationale Gemeinschaft hat schon erklärt, die Ergebnisse nicht anzuerkennen. Die Referenden gelten als Reaktion auf die jüngsten Erfolge der ukrainischen Armee über den russischen Gegner. Die Ukraine reagierte mit einer Drohung. Der Leiter des Präsidialamtes sagte wörtlich: "Die Ukraine wird die russische Frage klären. Die Bedrohung kann nur mit Gewalt abgewendet werden."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2022 16:00 Uhr