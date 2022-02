Separatisten in Ostukraine bitten Putin um militärischen Beistand

Moskau: Die Separatistenführer in der Ostukraine haben den russischen Präsidenten Putin um militärische Hilfe gebeten. Die Chefs der Volksrepubliken Luhansk und Donezk hätten in Briefen um Beistand gebeten, um Angriffe von der ukrainischen Armee abzuwehren, teilte ein Kremlsprecher mit. Putin hatte ein militärisches Eingreifen in Aussicht gestellt, sollte eine entsprechende Anfrage gestellt werden. Zuvor hatte die Ukraine den Ausnahmezustand für das ganze Land verkündet. Dieser soll ab Donnerstag für die kommenden 30 Tage gelten. Das Militär ordnete zudem die Mobilmachung von rund 250.000 Reservisten im Alter von 18 bis 60 Jahren an. Präsident Selenskyi betonte in einer Videobotschaft, eine allgemeine Mobilisierung solle es nicht geben. Er suche weiterhin nach diplomatischen Wegen aus der Krise.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.02.2022 23:15 Uhr