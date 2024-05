Seniorenorganisationen beklagen Diskriminierung in Unternehmen

Berlin: Eine Untersuchung des Jobnetzwerks Xing hat jüngst ergeben, dass mehr als ein Viertel der Berufstätigen über 50 Jahre schon einmal das Gefühl hatten, aufgrund ihres Alters im Job diskriminiert zu werden. Die Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen, Görner, nennt das ein Unding. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte sie, viel zu viele würden in den Unternehmen weiterhin so behandelt wie in den Zeiten, als man glaubte, Fachkräfte im Überfluss zu haben. Görner spricht vom Entzug von Kompetenzen, Verweigerung von Qualifizierung oder Vernachlässigung bei Beförderungen. Sie sieht deshalb einen massiven Weiterbildungsbedarf in den Führungsetagen der Unternehmen. Ältere sind laut Görner vor allem Potenzial, das nicht gehoben wird.

