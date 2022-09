Russland laufen laut Selenskyj die Soldaten weg

Biden wirft Russland Verstoß gegen die UN-Charta vor

New York: Russland hat nach den Worten von US-Präsident Biden mit seinem Angriff auf die Ukraine schamlos gegen die Charta der Vereinten Nationen verstoßen. Bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York sagte Biden, Russland wolle das Existenzrecht der Ukraine vernichten. Kein Land dürfe aber sein Nachbarland mit Gewalt an sich reißen, so der US-Präsident. Wörtlich sagte Biden: "Wer auch immer Sie sind, wo auch immer Sie leben, was auch immer Sie glauben, das sollte Ihnen das Blut in den Adern gefrieren lassen." Bei der Generaldebatte werden insgesamt mehr als 140 Staats- und Regierungschefs im UN-Hauptquartier in New York Reden halten. Dominiert wird das weltweit größte diplomatische Treffen von Russlands Krieg in der Ukraine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2022 18:00 Uhr