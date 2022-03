Selenskyj zeigt sich offen für Verzicht auf NATO-Mitgliedschaft

Nachrichtenarchiv - 22.03.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Russland einen Kompromiss angeboten, um den Krieg gegen sein Land zu beenden. Im ukrainischen Fernsehen zeigte er sich offen dafür, das Ziel einer NATO-Mitgliedschaft aufzugeben, wenn Russland im Gegenzug seine Truppen abzieht und Sicherheitsgarantien für die Ukraine abgibt. Über jede Einigung müsse aber das ukrainische Volk per Referendum abstimmen. Selenskyj bekräftigte auch seine Forderung nach direkten Gesprächen mit Kremlchef Putin. Solange es ein solches Treffen nicht gebe, könne er unmöglich einschätzen, ob Russland den Krieg überhaupt stoppen wolle. Auch in der Nacht hat die russische Armee mehrere ukrainische Städte angegriffen. Derweil hat US-Präsident Biden eindringlich vor russischen Cyber-Attacken in den USA gewarnt, die auch die Strom- oder Wasserversorgung sowie Krankenhäuser betreffen könnten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2022 09:00 Uhr