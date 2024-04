Selenskyj zeigt sich offen für US-Waffen auf Kredit

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich offen dafür gezeigt, US-Waffen auf Kredit zu beziehen. "Wir werden jede Option akzeptieren", sagte Selenskyj in einem Fernseh-Interview. Die USA sind mit Waffenhilfen im Wert von 40 Milliarden Euro militärisch der wichtigste Verbündete der Ukraine. Allerdings liegt weitere Rüstungshilfe derzeit wegen eines innenpolitischen Streits zwischen Demokraten und Republikanern auf Eis. Die Idee, der Ukraine Waffen auf Kredit zu geben, stammt von Ex-US-Präsidenten Trump, der im November eine Rückkehr ins Weiße Haus anstrebt. Selenskyj warnte in dem Interview vor einem akuten Mangel an Munition. Wenn Russland die Ukraine weiter jeden Tag so angreife wie im März, könnten dem Land bald die Raketen ausgehen. Für den Schutz ihres Luftraumes braucht die Ukraine dem Präsidenten zufolge 25 Patriot-Flugabwehrsysteme.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.04.2024 02:00 Uhr