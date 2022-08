Selenskyj zeigt sich nach Wiederaufnahme der Getreideexporte vorsichtg optimistisch

Al-Kaida-Chef bei US-Drohnenangriff getötet

Washington: Die USA haben mit einem Drohnen-Angriff in Kabul den Chef des Extremisten-Netzwerks Al-Kaida, Aiman al-Sawahiri, getötet. Vertreter der US-Regierung teilten der Agentur Reuters mit, Al-Sawahiri sei bei einem Einsatz des US-Geheimdiensts CIA getötet worden. Er galt als Nachfolger von Osama bin Laden, dem Kopf hinter den Anschlägen vom 11. September 2001 mit vier Passagierflugzeugen, bei denen über 3.000 Menschen starben. Bin Laden wurde 2011 bei einem Einsatz von US-Spezialkräften in Pakistan getötet.. In Kürze will sich US-Präsident Biden zu den aktuellen Ereignissen äußern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.08.2022 01:00 Uhr