Selenskyj wirft Russland vor, "alles Leben im Donbass" zerstören zu wollen

Verdi-Chef Werneke fordert Gaspreisdeckel

Berlin: Verdi-Chef Werneke hat sich angesichts der hohen Energiepreise für einen staatlichen Gaspreisdeckel für Privathaushalte ausgesprochen. Ohne staatliches Eingreifen drohten den Verbrauchern zusätzliche Energiekosten in Höhe eines durchschnittlichen Monatseinkommens, sagte der Gewerkschaftsvorsitzende der Augsburger Allgemeinen. Der Staat müsse Menschen, die absolut an ihre Grenzen kommen, um die gestiegenen Energie- und Nahrungsmittelpreise zu stemmen, noch mehr als bisher finanziell unterstützen. Zur Finanzierung dieser und anderer Folgekosten des Ukraine-Kriegs müssten auch Krisengewinne abgeschöpft werden, etwa bei Öl- und Rüstungskonzernen, so der Verdi-Chef. In der Frage der vorrangigen Gasvesorgung hat sich der Stadtwerkeverband klar positioniert. Dessen Chef Ebling erklärte, der Schutz von privaten Haushalten und sozialen Einrichtungen in einem Gas-Notfall dürfe nicht in Frage gestellt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.04.2022 10:15 Uhr