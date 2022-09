Selenskyj wirft Russland verbreitete Folter vor

Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat den russischen Truppen verbreitete Folter vorgeworfen. Im befreiten Gebiet Charkiw seien inzwischen mehr als zehn Folterkammern inklusive Folterwerkzeuge entdeckt worden, sagte der Präsident in seiner Videobotschaft. Selenskyj kündigte an, die Täter würden zur Rechenschaft gezogen. Derzeit werden in der Nähe der Stadt Isjum Tote aus zahlreichen Gräbern exhumiert. Nach Angaben ukrainischer Behörden wiesen die Leichen teilweise Folterspuren auf.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2022 02:00 Uhr