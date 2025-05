Selenskyj wirft Russland Täuschungsmanöver vor

Ukraine-Gespräche in Istanbul stehen auf der Kippe: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich verärgert gezeigt, dass an dem Treffen statt Russlands Präsident Putin nur eine nachrangige Delegation teilnehmen wird. Wörtlich sprach er von einem "Täuschungsmanöver" und ließ offen, ob er zu dem Gespräch kommt. US-Präsident Trump deutete inzwischen an, möglicherweise morgen nach Istanbul zu reisen. Die USA sind bislang auch mit einer Delegation vertreten.

