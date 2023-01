Selenskyj wirft Russland Kriegstaktik der Ermüdung vor

Nachrichtenarchiv - 03.01.2023 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Russland will die Ukraine nach den Worten von Präsident Selenskyj mit langwierigen Drohnen-Angriffen auslaugen. Entsprechende Informationen lägen der Ukraine vor. In seiner nächtlichen Videobotschaft sagte Selenskyj, Russland setze darauf, die ukrainische Bevölkerung, die Luftabwehr und die Energie-Infrastruktur zu erschöpfen. Die Ukraine müsse alles dafür tun, dass Russland sein Ziel nicht erreiche. Selenskyj verwies auf Erfolge der ukrainischen Armee: Allein in den ersten zwei Tagen des neuen Jahres habe man über 80 feindliche Drohnen unschädlich gemacht. Er stellte die Menschen in der Ukraine auf unruhige Nächte ein. Die Polizei in der Region Charkiw berichtet unterdessen von 25 Folterlagern. Diese habe man seit der Befreiung aus russischer Besatzung entdeckt. Der regionale Polizeichef spricht zudem von 920 toten Zivilisten, unter ihnen 25 Kinder, die von russischen Soldaten getötet worden seien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2023 06:00 Uhr