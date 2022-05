Selenskyj wirft Russland gezielte Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser vor

Nachrichtenarchiv - 13.05.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj wirft Russland vor, in seinem Land gezielt Schulen und Gesundheitseinrichtungen anzugreifen. Seit Kriegsbeginn seien rund 100 Krankenhäuser zerstört worden, sagte er in seiner nächtlichen Videobotschaft. Er sprach von "Barbarei". Auch die USA erheben schwere Vorwürfe gegen die russische Militärführung. Sie gehen davon aus, dass zehntausende Ukrainerinnen und Ukrainer gewaltsam verschleppt wurden. Allein aus Mariupol seien tausende Menschen nach Russland oder in russische kontrollierte Gebiete gebracht worden. Die Ukraine gibt die Zahl der Verschleppten sogar mit mehr als eine Million an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2022 06:00 Uhr