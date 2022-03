Selenskyj wirft Russland Gefangennahme von Flüchtlingen vor

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj wirft Russland vor, bei Mariupol eine Gruppe Flüchtlinge auf einer zuvor vereinbarten Evakuierungsroute gefangen genommen zu haben. In einer Videoansprache am Abend verwies er außerdem erneut auf das Leid der Menschen in der belagerten Hafenstadt. Selenskyjs Worten zufolge befinden sich noch etwa 100.000 Menschen in Mariupol. Es mangele an Nahrung, Wasser und Medikamenten. Auch in anderen Städten wird die Lage immer schwieriger für die Bevölkerung. Nach ukrainischen Angaben gibt es etwa zu der Stadt Isjum im Osten des Landes keine Verbindung mehr. Alle Bemühungen um einen humanitären Korridor seien bisher von russischer Seite abgelehnt worden. Ob das so stimmt, ließ sich nicht unabhängig überprüfen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.03.2022 03:00 Uhr