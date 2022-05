Selenskyj wirft russischer Armee blinde Zerstörungswut vor

Nachrichtenarchiv - 24.05.2022 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Fast drei Monate nach Beginn der russischen Invasion in die Ukraine hat Präsident Selenskyj den gegnerischen Truppen blinde Zerstörungswut vorgeworfen. Russland führe einen "totalen Krieg" gegen sein Land, erklärte Selenskyj am Abend in einer Videoansprache. Moskau gehe es darum, so viele Menschen in der Ukraine zu töten und so viel Infrastruktur zu zerstören wie nur möglich. Selenskyj forderte vom Westen noch einmal nachdrücklich moderne Raketenabwehrwaffen und Kampfflugzeuge. Viele Menschen wären nicht gestorben, wenn wir alle Waffen erhalten hätten, um die wir gebeten hatten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.05.2022 05:00 Uhr