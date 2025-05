Selenskyj wirft Putin in Diskussion um Waffenruhe Zynismus vor

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Kremlchef Putin in der Diskussion über eine Waffenruhe Zynismus vorgeworfen. Allein in der vergangenen Nacht habe Russland 165 Drohnen auf Kiew, Charkiw und weitere Städte abgefeuert, schrieb Selenskyj auf Telegram. Seit dem Morgen würden die Gebiete Donezk und Sumy von Flugzeugen mit schweren Fliegerbomben angegriffen. Das sei Zynismus im höchsten Ausmaß. Bei dem Angriff auf Kiew wurden nach Behördenangaben mindestens elf Menschen verletzt. Mehrere Wohngebäude und Autos gerieten in Brand. In anderen Landesteilen wurde wieder zivile Infrastruktur zerstört. Putin hatte der Ukraine zu den Feierlichkeiten zum Weltkriegsende eine dreitägige Waffenruhe angeboten. Selenskyj forderte eine Feuerpause von 30 Tagen. Zu den russischen Feierlichkeiten am 9. Mai hat sich auch Chinas Präsident Xi angekündigt.

