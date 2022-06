Selenskyj wirft Deutschland mangelnde Unterstützung vor

Nachrichtenarchiv - 14.06.2022 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Bundesregierung unmissverständlich zu mehr Unterstützung für sein Land aufgefordert. Im ZDF warf er Bundeskanzler Scholz vor, noch immer zu viel Rücksicht auf Russland zu nehmen und warnte vor einem - so wörtlich - Spagat zwischen Kiew und Moskau. Auch wenn die Beziehungen zwischen Deutschland und der Ukraine keineswegs schlecht seien, so Selenskyj, müsse Scholz seine Unterstützung zusichern. Deutschland habe später als andere Staaten damit begonnen, der Ukraine militärisch zu helfen. Scholz hatte zuvor das deutsche Vorgehen bei Waffenlieferungen noch einmal verteidigt. Nach einem Treffen mit den ostdeutschen Regierungschefs sagte er, für die modernen und komplizierten deutschen Waffensysteme brauche es eine Ausbildung. Dafür sei ein Training der ukrainischen Streitkräfte nötig, das derzeit in Deutschland stattfinde.

