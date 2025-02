Selenskyj wird bei der Münchner Sicherheitskonferenz erwartet

Berlin: Der ukrainische Präsident Selenskyj wird auch in diesem Jahr an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen. Der Chef der Konferenz, Heusgen, sagte in Berlin, die Ukraine habe mitgeteilt, dass Selenskyj persönlich nach München kommen werde. Auch US-Vizepräsident Vance, Außenminister Rubio und der US-Gesandte für die Ukraine, Kellogg, haben ihre Teilnahme an der Sicherheitskonferenz zugesagt. Heusgen hofft deshalb, dass in München "Konturen" eines Friedensplans für die Ukraine sichtbar werden. Vertreter der russischen Regierung werden nicht in München erwartet. Heusgen kündigte allerdings an, dass bekannte russische Oppositionelle teilnehmen werden. Die Münchner Sicherheitskonferenz beginnt am Freitag und dauert bis Sonntag.

