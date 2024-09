Selenskyj wirbt in USA um Unterstützung

New York: Am Rande der UN-Vollversammlung will der ukrainische Präsident Selenskyj um weitere Unterstützung für sein Land im Krieg gegen Russland werben. Dafür trifft er neben US-Präsident Biden auch Bundeskanzler Scholz. Selenskyj will den Verbündeten einen Plan für einen ukrainischen Sieg präsentieren. - Die UN-Vollversammlung kommt heute zur Generaldebatte zusammen; gestern hatte sie bereits den sogenannten "Pakt für die Zukunft" beschlossen - gegen den Willen Russlands. Das Dokument enthält unter anderem eine Absichtserklärung für eine Reform des UN-Sicherheitsrats und Forderungen nach einer Anpassung des internationalen Finanzsystems zugunsten des Globalen Südens.

