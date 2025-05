Selenskyj will Putin am Donnerstag in der Türkei treffen

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich zu einem Treffen mit Kremlchef Putin am Donnerstag in der Türkei bereit erklärt. Die Ukraine sehe einer vollständigen Waffenruhe von Montag an entgegen, was die notwendige Grundlage für Diplomatie schaffen werde, so Selenskyj auf der Plattform X. Putin hatte mit dem Angebot direkter Friedensverhandlungen auf die Forderung nach einem bedingungslosen mindestens 30-tägigen Waffenstillstand ab morgen reagiert. Wie er zu der geforderten Feuerpause als Voraussetzung für die Gespräche steht, hat Putin allerdings offen gelassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2025 20:00 Uhr