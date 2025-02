Selenskyj will nicht ohne Europa über Friedensvertrag mit Russland diskutieren

München: Der ukrainische Präsident Selenskyj pocht darauf, dass bei möglichen Friedensgesprächen mit Russland auch Europa am Verhandlungstisch sitzt. Nach einem Gespräch mit Italiens Ministerpräsidentin Meloni am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz erklärte Selenskyj, Europa müsse an Verhandlungen über einen Friedensvertrag und die Verhinderung künftiger Kriege beteiligt werden. US-Präsident Trump will sich demnächst mit dem russischen Präsidenten Putin treffen. Es wird befürchtet, dass dabei die Ukraine und andere europäische Staaten übergangen werden. In München traf sich Selenskyj auch mit US-Vizepräsident Vance. Dieser erklärte anschließend, die US-Regierung setze sich für einen dauerhaften Frieden zwischen Russland und der Ukraine ein. Vance hatte am ersten Tag der Sicherheitskonferenz für Empörung gesorgt. Er warnte vor einer Bedrohung der Meinungsfreiheit in Europa und sagte mit Blick auf die deutsche Debatte über die AfD, für Brandmauern sei kein Platz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.02.2025 02:00 Uhr